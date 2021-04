Il colosso di Cupertino quest’anno procederà con il lancio dei suoi nuovi Apple AirPods 3, ma questa non è poi una novità. Ormai da mesi circolano voci su quello che sarà il design adottato da Apple e sulla somiglianza dei nuovi auricolari ai già noti Apple AirPods Pro, palesata anche da alcune immagini tramite le quali è stato possibile osservare i dettagli. A destare particolare curiosità, questa volta, non è infatti l’emergere di indiscrezioni riguardanti le caratteristiche della terza generazione di AirPods bensì la notizia per la quale gli auricolari sono già apparsi dal vivo. Stando a un video recentemente apparso su TikTok gli Apple AirPods 3 sono già disponibili sul mercato, ma in una versione contraffatta.

Apple AirPods 3: circola una versione contraffatta dei prossimi auricolari del colosso!

A diffondere la notizia per la quale gli Apple AirPods 3 apparsi in video corrispondono a una versione falsificata è Duan Rui che, tramite un tweet, conferma l’inaffidabilità del modello in commercio in quanto corrispondente a una versione contraffatta seppur probabilmente molto fedele a quella che sarà l’originale.

Le indiscrezioni sul design ufficiale degli auricolari Apple sono ormai abbastanza ed è già possibile immaginare la loro struttura, la quale si distinguerà per la vicinanza agli AirPods Pro e, quindi, per la presenza di uno stelo particolarmente corto. Di conseguenza anche la custodia avrà una forma differente per via delle nuove dimensioni.

Pur somigliando agli AirPods Pro, i nuovi auricolari si distingueranno però per l’assenza della cancellazione attiva del rumore. Restano da scoprire le ulteriori funzionalità così come la data ufficiale del lancio.