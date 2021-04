Vodafone sarà ancora in prima linea nel settore della telefonia mobile durante l’imminente mese di Maggio. Gli utenti del provider inglese avranno la possibilità di attivare una serie di promozioni molto vantaggiose. Le migliori tariffe di Vodafone sono ancora una volta garantite a chi effettua la portabilità del numero.

Vodafone, la tariffa di Maggio con 100 Giga internet

Anche nel mese di Maggio, la migliore offerta targata Vodafone sarà la Special 100 Giga. I clienti, in questa circostanza, potranno sottoscrivere una tariffa con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Il costo previsto sarà di 9,99 euro al mese.

Con la sottoscrizione della Special 100 Giga i clienti dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro in sede di attivazione e di rilascio della SIM card.

Per l’effettiva scelta di Special 100 Giga, gli utenti dovranno recarsi necessariamente in un centro ufficiale di Vodafone in Italia. La Special 100 Giga non prevede un’attivazione online, ad esclusione degli utenti di Iliad. Solo gli abbonati che effettuano il cambio operatore da Iliad a Vodafone potranno attivare la tariffa anche attraverso i canali online del gestore inglese.

Non c’è soltanto la Special 100 Giga a caratterizzare i listini di Vodafone nel mese di Maggio. Gli abbonati, infatti, potranno anche scegliere la tariffa Special 50 Giga. In questo caso, il pubblico potrà accedere ad una tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo mensile è in questo caso di 7,99 euro.