I servizi di streaming hanno reso facile guardare quasi tutti i film o programmi a cui riesci a pensare con un semplice clic. Chiunque abbia una connessione a internet puó abbonarsi ad un servizio streaming per guardare l’intera collezione di serie TV o film presenti su quella piattaforma. In poche parole, i tempi in cui si guardavano programmi TV casuali solo perché erano in onda in quel momento sono finiti.

A quanto pare, Netflix vuole portare indietro quella “sensazione” con una nuova funzionalitá; il pulsante “Play Something” – letteralmente “Riproduci qualcosa” – è progettato per offrirti episodi di una serie che non hai mai visto. Gli episodi includono anche nuove uscite non ancora viste e serie che non hai piú terminato.

Netflix: il pulsante ‘Play Something’ in arrivo in tutti i paesi

La societá ha testato la funzionalitá per mesi, con una varietá di nomi, tra cui “Shuffle Play”. Oggi la piattaforma ha rilasciato ufficialmente la funzionalitá in tutto il mondo. Per iniziare, il pulsante sará disponibile sulle app Netflix delle TV e presto arriverá anche sui dispositivi Android. Se non riuscite ad utilizzarlo, provate ad aggiornare l’applicazione o ad attendere l’arrivo della nuova versione.

La funzionalitá sceglie dal tuo elenco personale e dai consigli personalizzati, offrendo una selezione simile a ció che vedi sulla griglia nella Home della piattaforma ma senza dover scorrere all’infinito. Il pulsante non è ancora disponibile in tutti i paesi; una volta attivato (si attiverá in automatico) potrete trovarlo in diversi punti dell’interfaccia. Il pulsante sará presente nel menu di navigazione sul lato sinistro, sotto il nome del tuo profilo e come decima riga sulla home page di Netflix.