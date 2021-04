The Walking Dead: Rick Grimes tornerà negli episodi della serie AMC?

Chi è Rick Grimes? Ma come! Stiamo parlando del protagonista del fumetto The Walking Dead e dell’omonima serie televisiva, interpretato da Andrew Lincoln. Egli nel quinto episodio della nona stagione aveva definitivamente detto addio alla serie tv. Le prove, nonché gli stivali, della sua scomparsa furono poi trovate nel tredicesimo episodio da Michonne e Virgil. Le calzature provenivano da una nave alla deriva, sulla quale la donna scovò anche uno smartphone con incise due figure umane simili a Michonne e Judith seguite dal messaggio “credici ancora un po”. Ad oggi cosa sappiamo sull’amato personaggio?

The Walking Dead: il ritorno del famoso attore

Finalmente tornano delle notizie sul personaggio di Rick Grimes. Egli approderà molto probabilmente in un nuovo fumetto. Egli ha dichiarato: “È davvero una buona domanda. La risposta è che non ne ho idea. Non penso ci sia qualcosa di già scritto, ma non direi mai di no perché tutti coloro ancora impegnati nello show sono miei grandi amici. È straordinario che stiano ancora portando avanti questa bellissima serie e che stiano riscuotendo successo in tutto il mondo“.

Quando sarà possibile rivedere il suo volto? Purtroppo servirà ancora molto tempo, prima che la lavorazione del film si concluda. Lincoln ha dichiarato: “Attualmente non stiamo girando, siamo in lockdown. Non vedo l’ora di rimettermi quei stivali da cowboy“. Neppure noi vediamo l’ora di vederlo all’opera in una nuova avventura. E voi, quanta voglia avete di scoprirlo dalle parti di Alexandria? Nell’attesa tornate a trovarci, oppure passate a leggere le novità su The Walking Dead!