È attualmente in corso la produzione della season 3 di The Umbrella Academy. Tuttavia, Tom Hopper avverte tutti che i tempo potrebbero allungarsi più del dovuto. La stagione 2 è arrivata su Netflix a luglio dell’anno scorso, mentre la produzione della terza stagione è iniziata a febbraio circa.

The Umbrella Academy narra della storia di sette fratelli con dei super poteri che hanno il dovere di salvare il mondo. I personaggi del cast sono: Elliot Page nel ruolo di Vanya Hargreeves, Robert Sheehan nel ruolo di Klaus Hargreeves, Emmy Raver-Lampman come Allison Hargreeves, Tom Hopper nei panni di Luther Hargreeves, Aidan Gallagher come Numero Cinque e David Castaneda come Diego Hargreeves.

The Umbrella Academy: la serie potrebbe tornare tra un bel po’ di tempo

I protocolli anti Covid-19 hanno sicuramente bloccato per un po’ di tempo le riprese, quindi l’arrivo della nuova stagione tarderà senz’altro. Tom Hopper, il quale interpreta Luther, ci ha dato alcune informazioni su come stanno procedendo le riprese della nuova stagione.

L’attore ha infatti rivelato in un’intervista con Collider che “le riprese saranno più lunghe del previsto” per via delle nuove regole anti Covid messe in pratica sul set. Dunque, a causa di ciò, tutta la produzione e il cast è costretta a lavorare meno ore, e quindi i tempi si allungano:

“Bene, i protocolli COVID significano che abbiamo giorni più brevi, il che significa che la durata effettiva delle riprese sarà molto più lunga. Ma sì, siamo davvero vicini all’inizio. Non abbiamo fatto molto in questo momento, quindi abbiamo ancora molta strada da fare, ma va bene così. La cosa grandiosa è il materiale, il lavoro è fantastico, quindi ogni giorno sul set è, come ho detto, una gioia ed è molto divertente”.