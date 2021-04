Quelle che prima erano solo voci, si stanno ormai concretizzando sempre di più. Clubhouse ha deciso di mettere la propria bandierina anche su Android, a grande richiesta. L’obiettivo è anche quello di richiamare l’attenzione degli utenti, i quali ultimamente hanno abbandonato in massa la piattaforma. Ma sarà forse troppo tardi per il social audio? Vediamo insieme per quali ragioni.

Clubhouse, un grosso investimento, si spera non troppo tardi

Era gennaio quando si parlava per la prima volta di una versione di Clubhouse anche per Android. Dapprima solo voci, poi l’ufficializzazione a febbraio. Il problema però è che con queste cose i tempi sono sempre più lunghi della pazienza delle persone e nel frattempo l’attenzione degli utenti ha già preso altre direzioni.

I più impazienti hanno avuto modo di utilizzare le nuove funzionalità di Twitter o di spostarsi nelle chat vocali di Telegram e in questo modo, supplire la mancanza di Clubhouse su Android. Gli utenti di Apple invece, si sono semplicemente stufati della novità. L’idea del social è in sé molto buona, ma porta con sé una serie di limitazioni che probabilmente non ne hanno favorito l’espansione.

Prima di tutto la natura elitaria di questa app, con la possibilità di entrare solo su invito, di certo non ne ha favorito la diffusione. In secondo luogo l’esclusività di Apple ha indotto gli utenti a stancarsi di utilizzarlo. Probabilmente perché non era possibile condividere con tutti ciò che accadeva su Clubhouse. Ad ogni modo l’azienda sta tentando di rimediare adesso e sembra proprio che da maggio, Android potrebbe finalmente avere la possibilità di accedere al social. Gli iscritti sono comunque ancora tantissimi. Ci auguriamo che non sia troppo tardi!