Sebbene per una fetta di pubblico estremamente ridotta, Clubhouse al momento prosegue come il primo e per certi versi ancora l’unico social vocale presente sul mercato. Il grande successo iniziale è indubbiamente scemato, proprio a causa della natura elitaria che concede l’iscrizione solo ai possessori di un iPhone e solo su invito. Tuttavia, nel suo piccolo nucleo, su Clubhouse succedono ancora dei fatti “interessanti“.

In che modo Clubhouse ha ricongiunto Morgan e Asia Argento?

Sembra che Asia Argento e Morgan si siano ritrovati. A ricongiungerli, è stata proprio una stanza di Clubhouse in cui i due hanno iniziato a disquisire su argomenti di vario tipo. A raccontarlo è il giornale La Repubblica nell’articolo che troverete a questo link.

Tra gli scambi intellettuali dei due vip, non sono mancati pettegolezzi e aneddoti su altri personaggi famosi. Fortuna che all’attuale non sia possibile recuperare nulla di ciò che le persone si dicono sul social vocale, altrimenti sarebbero già volate diverse denunce. Non è la prima volta che Morgan viola la privacy di qualcuno condividendo dettagli molto personali della vita di altri su Clubhouse. Purtroppo però, come ben sappiamo, verba volant e non è possibile dimostrare nulla di tutto ciò.

Ad ogni modo tra le altre brillanti considerazioni, è arrivata una condanna al Me Too da parte di Argento. Sostiene infatti che il movimento abbia demolito Marilyn Manson. E a dirlo è una delle donne abusate da Weinstein, successivamente accusata di molestie su un minore, accuse che risultarono fondate. Verrebbe “quasi” da pensare che la nostra coppia non ne azzecchi una, tra dichiarazioni e misfatti. Speriamo che non valga altrettanto per questa loro ultima decisione!