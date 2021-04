Il nuovo volantino di Euronics punta a scontare le migliori proposte del 2021, cercando in tutti i modi di catturare l’attenzione dei tantissimi utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a voler acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

La campagna promozionale assimila quanto di buono visto nelle scorse settimane da trony, proponendo una soluzione decisamente simile, e ricchissima di contenuti da non perdere. Il meccanismo che regola il volantino è il rinomato Sconto IVA, in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, gli utenti avranno la possibilità di ricevere uno sconto del 18,04% su tutti gli acquisti effettuati, senza limitazioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte.

Euronics: le offerte sono da non perdere

Per avvicinarsi ancora di più alle esigenze della maggior parte di noi, Euronics ha anche deciso di andare oltre, proponendo il cosiddetto Doppio Sconto IVA. Solamente sui prodotti contrassegnati dall’apposito bollino, infatti, sarà possibile godere di una riduzione complessiva del 36,08%, rispetto al prezzo di listino.

Se leggendo Sconto IVA avevate pensato ad una riduzione del 22%, sappiate che vi stavate sbagliando; il motivo è molto più semplice del previsto, a tutti gli effetti l’imposta viene applicata sul valore di listino, il quale è inferiore al prezzo che vedete sul cartellino (composto appunto da listino + IVA). Nel momento in cui viene scorporata la tassa, chiaramente la sua incidenza è inferiore ai punti percentuali effettivi, di conseguenza corrisponderà appunto a circa il 18% del valore originario.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili direttamente nelle pagine sottostanti.