In queste ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni che hanno come protagonisti i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. Dopo l’arrivo di nuove informazioni sul tanto atteso Galaxy Z Flip 3, a sorpresa sono emersi dettagli su un refresh dell’attuale generazione.

Lo smartphone pieghevole di Samsung potrà contare su una nuova versione che introdurrà una maggiore personalizzazione per gli utenti più esigenti. Infatti, secondo un nuovo report, il produttore coreano potrebbe lanciare diverse colorazioni per la scocca.

La fonte indica che arriveranno otto nuovi colori indicati come: viola, verde, nero, beige, grigio, bianco, blu scuro e rosa. Questi colori sono da intendersi come colorazione principale, ma certamente Samsung lavorerà sulle sfumature per renderli unici.

La nuova versione sarà quasi del tutto identica all’attuale sotto il punto di vista del design generale. L’unica novità potrebbe essere l’arrivo di una nuova batteria dalla capacità più alta, in grado quindi di fornire maggiore autonomia. Il debutto potrebbe essere previsto per luglio o agosto.

Samsung potrebbe presentare una versione aggiornata di Galaxy Z Flip

Nel frattempo, Samsung sta lavorando per realizzare direttamente la terza generazione del device a conchiglia con schermo che si piega sul lato corto saltando così la seconda. Questa scelta permetterà di allineare il numero progressivo a quello di Galaxy Z Fold 3 e non creare percezioni differenti negli utenti.

Inoltre, rispetto al modello precedente, il Galaxy Z Flip 3 potrebbe avere un design totalmente ripensato. Il sistema di piegatura dello schermo potrebbe operare verso entrambe le direzioni, ampliando le possibilità di utilizzo dello smartphone pieghevole.

Non resta che attendere maggiori dettagli sulla nuova gamma di smartphone pieghevoli di Samsung.