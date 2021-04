Samsung sta lavorando sodo per espandere la propria linea di device pieghevoli. La famiglia è stata unificata sotto la sigla Galaxy Z e presto, oltre agli smartphone potrebbe arrivare anche un tablet.

Infatti, le nuove indiscrezioni indicano che Samsung potrebbe presentare a breve il Galaxy Z Fold Tab. Il tablet potrebbe introdurre una caratteristica unica, mai vista prima sugli smartphone pieghevoli. Infatti, il produttore ha intenzione di realizzare un device dotato di tre porzioni di schermo che possano richiudersi su loro stesse.

Il potenziale Galaxy Z Fold Tab è in fase di sviluppo presso gli uffici di Samsung e potrebbe arrivare sul mercato nei prossimi mesi. Le anticipazioni lanciate dal leaker Yogesh indicano che l’azienda coreana ha previsto il debutto nella prima metà del 2022.

Samsung's first Tri-Fold, the Galaxy Z Tab is scheduled for Q1 22' release and you can read about more surrounding about that product here.#GalaxyZTabhttps://t.co/463aimzJaz