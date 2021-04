YOU è una serie TV di produzione Netflix che ha avuto un grandissimo successo negli ultimi tempi. Allo stato attuale, è in corso la lavorazione della terza stagione, e si sta procedendo con grande intensità. Infatti, proprio a tal proposito, lo Stato della California crede molto in questa serie, tanto da voler investire ben 7 milioni di dollari.

La serie ha debuttato ufficialmente su Netflix nel 2018, e narra della storia di Joe Goldberg e delle sue ossessioni per alcune donne. Andando più nel dettaglio, la fiction narra principalmente di un fenomeno molto importante, ossia lo stalking. Il suddetto, purtroppo, spesso viene preso poco in considerazione, ma in realtà è molto pericoloso in quanto arreca danni molto seri a chi ne è vittima.

Fino ad ora, YOU è composta da due stagioni, e nelle due si narra di eventi differenti: l’attore protagonista, interpretato da Penn Badgley, nella prima stagione è attratto da una cliente della biblioteca dove lui lavora; nella seconda, invece, dopo il suo trasferimento a New York, avrà un ossessione simile, ma per una chef del posto di nome Love Quinn.

YOU: ecco quando arriverà la terza stagione

Per i fan della serie le notizie non sono proprio idilliache: purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, è tardato ti molto l’approdo della serie TV su Netflix. Infatti, pare che dovrebbe arrivare per la fine del 2021, ma non è ancora del tutto sicuro. Per ora, quello che è sicuro è che ci saranno 10 puntate, dove vedremo volti nuovi e “vecchi”:

Penn Badgley (Joe Goldberg), Elizabeth Lail (Guinevere Beck), Victoria Pedretti (Love Quinn), Luca Padovan (Paco), Zach Cherry (Russel), Shay Mitchell (Peach Salinger), Ambyr Childers (Candace Stone), Jenna Ortega (Ellie Alves), James Scully (Forty Quinn) e Carmela Zumbado (Delilah Alves).