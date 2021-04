Samsung, nelle scorse ore, ha confermato che terrà un evento “Galaxy Unpacked” a fine mese. La locandina dedicata alla conferenza non ha fornito alcun dettaglio su quale device verrà presentato. Le uniche informazioni disponibili sono la data del 28 aprile e che verrà svelato il “device Galaxy più potente mai realizzato“.

L’evento annunciato da Samsung ha messo in moto i leaker che stanno cercando di scoprire qualche dettaglio in più su questo misterioso device. bisogna infatti considerare che il produttore coreano ha presentato ad inizio anno la famiglia di flagship Galaxy S21. Questo esclude del tutto l’arrivo della serie Galaxy Note che di solito arriva a metà anno.

Alcune indiscrezioni sembravano confermare il possibile debutto di una nuova serie di laptop come i Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. Tuttavia, un recente Tweet di Ice Universe ha rimesso in discussione anche questa possibilità.

Among the various information of Galaxy Z Fold 3, the processor is called the Top secret. If it uses Snapdragon 888 or Exynos2100, I cannot understand that it will be called top secret. unless. . .