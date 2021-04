Alcune offerte standard di PosteMobile sono state prorogate in queste ore. Si tratta della Creami NeXt Special Edition, la Creami Relax 20 e la Creami Revolution, che insieme al piano PM Super Ricarica continuano fino al 30 Aprile 2021, salvo cambiamenti nelle prossime ore.

Vi ricordo che stiamo parlando di un operatore di telefonia mobile virtuale (Full MVNO) di proprietà di PostePay del gruppo Poste Italiane, è attualmente operante su rete WindTre fino in 4G e 4G+. Ricordiamoci insieme cosa prevedono le offerte.

PosteMobile proroga alcune offerte da 2 euro al mese

Iniziamo subito con la Creami neXt Special Edition, sottoscrivibile in tre diverse combinazioni, offre ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS, oltre a Giga variabili in base alla versione scelta. Nel dettaglio, la Creami neXt 1 Special Edition propone ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 10 Giga di traffico dati corrispondenti a 10240 credit, al costo di 10 euro al mese.

L’offerta Creami neXt 3 Special Edition prevede ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 30 Giga di traffico dati corrispondenti a 30720 credit, al prezzo di 30 euro ogni 3 mesi. Infine la Creami neXt 6 Special Edition è composta ogni mese da credit illimitati per chiamate ed SMS verso numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, oltre a 50 Giga di traffico dati corrispondenti a 51200 credit, al costo di 50 euro ogni 6 mesi.

In tutte le sue varianti, l’offerta Creami Revolution di PosteMobile prevede ogni mese 1000 credit per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, oltre a 7 Giga di traffico internet mobile corrispondenti a 7168 credit. Si continua con la Creami Relax 20, disponibile in due diverse varianti attivabili esclusivamente negli uffici postali. Nella sua versione base, Creami Relax 20 offre ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 10 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download, al costo di 8 euro al mese per i primi tre rinnovi. Dal quarto al sesto rinnovo il prezzo diventa pari a 7 euro al mese, mentre dal settimo rinnovo si abbassa ulteriormente a 6 euro al mese.

La seconda variante, denominata Creami Relax 20 Special, è composta invece da credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 20 Giga di traffico dati al mese, il tutto a un costo di 36 euro addebitati anticipatamente per i primi 6 mesi. A partire dalla settima mensilità dell’offerta di PosteMobile, l’addebito dei rinnovi diventerà mensile e sarà pari a 6 euro al mese. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.