Trovare un lavoro in tempo di crisi sta diventando sempre più difficile. Addirittura dallo scoppio della pandemia da Covid-19 trovare annunci di aziende che cercano nuovi collaboratori è quasi impossibile. Tuttavia chi cerca lavoro non deve perdersi questo articolo. Intesa Sanpaolo, le cui origini risalgono al 1563 con Sanpaolo IMI e Banca Intesa, sta cercando nuovi dipendenti e collaboratori.

Ecco tutte le posizioni aperte e il link per candidarsi in Intesa Sanpaolo. In pratica oggi per qualcuno potrebbe essere il suo giorno fortunato. Non c’è tempo da perdere, via con la lettura.

Posizioni aperte in Intesa Sanpaolo, un’occasione interessante per trovare lavoro

Intesa Sanpaolo sta cercando nuovi collaboratori per alcune delle sue sedi più importanti. Non sono molte, ma nemmeno poche le posizioni aperte alle quali è possibile candidarsi. Alcune sono addirittura all’estero. Ecco le offerte new entry del mese di aprile:

Stage Business Data Analyst. Torino;

Strategic Coverage Internship. Milano;

Analyst HR – stage. Milano;

Risk Analyst – stage. Milano;

Specialista Network Salute. Intesa Sanpaolo Venezia – Mestre;

IMI Cib Stage Curriculare ECM Mid-Cap. Milano;

Complaints Analyst Internship. Milano;

Stage IT Junior Analyst. Milano e Torino;

LOAN ORIGINATION STRATEGIES Assistant – stage. Milano;

Stage in Quality Assurance Sinistri. Milano;

Stage Banking Data Analyst. Milano;

Stage Digital Analytics & UX Designer. Milano;

Stage – Analisi Portafoglio Corporate. Torino;

Categorie Tutelate – Management Support. Intesa Sanpaolo Torino;

Commerciale Prodotti Salute Clienti Direzionali e Corporate. Roma;

Banca 5 Categorie Tutelate PM/Developer. Milano;

Junior Financial Controller internship. Milano;

Eurizon Capital Real Asset SGR – Alternative Investment Associate. Milano;

Eurizon Capital Real Asset SGR – Alternative Investment Analyst. Milano;

Stage – Assistant of portfolio managers in Eurizon AM Slovakia – Bratislava. Bratislava, SK;

Stage Business Analyst Funds Finance. Milano.

Insomma, ci sono diverse opportunità per lavorare in Intesa Sanpaolo. Ecco il link per candidarsi a una di queste offerte di lavoro. Quindi un’opportunità davvero niente male, anche solo per fare un’esperienza di stage e crescere in competenze.

Questa banca è spesso oggetto di cybercriminali che usano il suo nome per mettere a segno spiacevoli truffe a cui prestare particolare attenzione.