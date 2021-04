Gli sconti lanciati da Esselunga nel corrente volantino distribuito sul territorio nazionale, li potremmo quasi definire imprevisti, a tutti gli effetti gli utenti potranno acquistare elettrodomestici, televisori o smartphone a prezzi complessivamente molto convenienti.

Le cose da sapere quando si parla di Esselunga non sono moltissime, prima di tutto il volantino non è disponibile online sul sito ufficiale, l’unico modo per completare l’acquisto ai prezzi indicati consiste proprio nel recarsi fisicamente presso i vari punti vendita sul territorio. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Esselunga: ecco gli sconti più in voga del periodo

Gli sconti Esselunga da non perdere assolutamente di vista, passano prima di tutto per lo smartphone Realme 7i, una versione economica dei più quotati dispositivi dell’azienda, commercializzata al prezzo finale di 149 euro.

La sua scheda tecnica denota chiaramente la qualità generale del prodotto in sé, il pregio più grande è rappresentato dalla batteria da ben 6000mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti uno dei migliori battery phone attualmente disponibili sul mercato. Per il resto rientra perfettamente nella mediocrità, sia in termini di prestazioni che di scatti fotografici.

Per approfondire la conoscenza della campagna promozionale, abbiamo pensato di integrare direttamente nell’articolo le offerte del volantino Esselunga, in questo modo potrete conoscere da vicino ogni singolo sconto.