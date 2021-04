Il volantino Comet attende gli utenti con un volantino veramente pazzesco, è infatti possibile mettere le mani sulla Lavazza Jolie Plus, la macchina per il caffè con incluse ben 216 cialde gratis, a titolo completamente gratuito (risparmiando quindi 130 euro per il suo acquisto).

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, risulta essere disponibile nei vari negozi e sul sito ufficiale, in questo modo risulta essere possibile completare gli acquisti senza spostarsi dal divano di casa, e ricevendo gratuitamente la merce al proprio domicilio, a patto che comunque la spesa sia superiore ai 49 euro.

Comet: quali sono gli altri sconti interessati

Chiaramente il volantino Comet non è solamente rappresentato dall’omaggio, al suo interno si trovano tantissimi sconti interessanti che permettono agli utenti di mettere le mani su smartphone più o meno interessanti, nella maggior parte dei casi da prezzi che non superano i 400 euro.

I migliori sono Motorola Moto G30 a 219 euro, Huawei P40 Lite a 199 ero, Motorola E7 power a 139 euro, LG K22 a 109 euro, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9AT o Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro. Volendo poi puntare verso il mondo Oppo, ricordiamoci di Oppo A73 a 249 euro, come di Oppo A53 a 149 euro o Oppo A15 a 129 euro.

Il volantino Comet riesce perfettamente a destreggiarsi anche in sconti mirati su altre categorie merceologiche, per approfondirne la conoscenza dovete aprire subito le pagine sottostanti.