WhatsApp: questa truffa può rubarvi la foto profilo e ingannare i vostri contatti

Tante problematiche hanno attanagliato WhatsApp durante gli ultimi anni, rendendo la piattaforma una delle migliori anche nel combattere i problemi. Tra questi ci sono sia le truffe che le fake news, le quali ormai possono essere riconoscibili. Molto spesso proprio le notizie false implicano anche la truffa al loro interno, con gli utenti che sistematicamente ci cascano.

Secondo quanto riportato il numero di truffe su WhatsApp sarebbe diminuito drasticamente, comportando quindi benefici importanti per la piattaforma. Nonostante tutto questo però qualcuno cadrebbe ancora in alcuni inganni anche semplici da percepire. Durante gli ultimi giorni infatti è balzata agli occhi di tutti la notizia che una truffa tutta nuova starebbe mettendo in seria difficoltà gli utenti.

WhatsApp: la truffa dell’immagine del profilo può creare grossi danni

Più volte gli utenti su WhatsApp sono ritrovati di fronte ad alcune truffe davvero incredibile, ma in questo caso i truffatori si sarebbero superati. Infatti questi ultimi riescono ad individuare alcune vittime e a rubare la loro foto dell’account, creando un profilo fake che finge di impersonare i poveri malcapitati.

In seguito, dopo aver creato il profilo falso, i truffatori procederanno a rubare anche i contatti della persona a cui hanno già rubato l’immagine. Non si sa ancora come ci riescano ma lo scopo è quello di contattare le persone facendogli credere di essere la persona ritratta nella foto profilo fake. A tutti i contatti verrà richiesta una ricarica Postepay fingendo un’emergenza, comportando dunque effetti clamorosi per una truffa senza precedenti. State quindi molto attenti quando chattate con qualcuno.