In Italia il lavoro dei vettori per allargare la copertura della rete 5G continua ad andare avanti. In quest’ottica Fastweb annuncia con orgoglio il supporto a 124 nuovi comuni sparsi su tutto il territorio italiano. Questo di fatti porta la copertura totale della compagnia a quasi 340, un numero alto che fa ben sperare per il futuro.

Da sottolineare che Fastweb, come ovvio che sia per questo genere di lavori, ha allargato la copertura soprattutto intorno alle città principali come Milano, Roma, Napoli, ma anche tante altre e riuscendo comunque a dare spazio a comuni più remoti. Un successo importante visto l’arretratezza di tutta Europa per quanto riguarda la rete di ultima generazione.

Per scoprire se il vostro comune è compreso nei quasi 340 potete tranquillamente farlo sul sito ufficiale di Fastweb. Premendo questo link troverete una sezione dove inserendo la vostra provincia di riferimento vi elencherà i comuni compresi.

Fastweb allarga la copertura 5G

Cosa c’è da sapere di importante della Rete 5G Fastweb? Che permette di raggiungere velocità di download pari a 1 Gbps, molto più della media della linea fissa di molti comuni compresi nella lista, 100Mbps in upload. Ovviamente per poter sfruttare questa rete c’è bisogno di un dispositivo compatibile e si sta parlando di smartphone.

Attualmente in Italia ce ne sono disponibili diversi e molti di questi non sono per niente costosi. Ce n’è per tutti i gusti anche se al momento quelli compatibili con il 5G di Fastweb sono i modelli di Oppo, di Xiaomi, di Huawei e uno ZTE. Nel stesso link soprastate ti viene anche detto quali sono quelli compatibili.