Vodafone: una domenica con tre offerte Digital e Special fino a 100GB

Questo periodo è uno dei più importanti per tutte le aziende che si occupano di telefonia, soprattutto per quelli che hanno perso qualche utente. Tra queste ultime, anche se risulta difficile da credere, c’è anche Vodafone, azienda leader del settore che ora vuole rifarsi.

Nonostante il suo nome sia conosciuto in tutta Europa, il gestore in Italia ha perso qualche cliente a causa del fiorire di gestore come Iliad e tutti quelli virtuali. Proprio per questo motivo sono nate tre nuove offerte appartenenti alle linee Digital e Special.

Vodafone: gli utenti adesso possono avere a disposizione tre offerte per il rientro

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited