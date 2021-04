L’impegno Iliad di proporsi con offerte convenienti e complete di tutto continua ad essere mantenuto da un gestore giovane propenso alla trasparenza ed alla completa soddisfazione del cliente. Dopo le intramontabili proposte Giga 40 e Giga 50 con rispettivamente 40 e 50 Giga in 4G di traffico in Italia ed annessi minuti ed SMS illimitati è tempo di guardare oltre.

L’operatore francese sta di fatto concedendo alla sua utenza una promo con 100 Giga in 5G al mese da spendere all’interno delle proprie reti nazionali e con la consapevolezza di un traffico unlimited di minuti e messaggi sia in Italia che in UE. Il prezzo è bloccato e non è mai stato così basso come in questo momento. Scopriamo la promozione riservata ai nuovi numeri ed alle portabilità.

Passa a Iliad con la nuova rete ed i 100 Giga al mese inclusi

Costa appena 9,99 euro la tariffa di ultima generazione chiamata Iliad 100 Giga 5G che al suo interno consente di sfruttare le potenzialità della nuova linea hi-speed o in alternativa l’LTE o il 4G+ del gestore. Al suo interno anche chiamate ed SMS senza fine per un prezzo imbattibile. Non manca nemmeno il traffico dati UE già incluso Gratis per un prospetto che ricalca quanto segue:

5G incluso, senza limiti di velocità

minuti illimitati e SMS illimitati in Italia

100GB

6GB per il roaming in Europa

9,99 euro al mese

Costo SIM una tantum: 9,99 euro

Valida sia per nuovi clienti che per portabilità esterna riporta condizioni e costi sopra indicati con il 5G che spinge ad una velocità massima di 855 Mbps in download. Crescente è la copertura proporzionalmente alle opere infrastrutturali già consegnate ed in corso. Il 5G del gestore è disponibile, infatti, in queste città:

“Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza”.