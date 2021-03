Sono queste le ultime ore per attivare la ricaricabile Flash 100 di Iliad. Gli utenti potranno attivare attraverso il sito internet ufficiale questa tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per la navigazione internet. Il 5G è incluso in questa promozione.

Con la Flash 100, gli utenti di Iliad avranno un’ulteriore novità relativa alle soglie roaming. Gli abbonati, infatti, potranno contare su una quantità superiore di dati per la connessione di rete dall’Unione Europea.

Iliad, le nuove soglie roaming per la connessione nei paesi UE

Di base, dopo le polemiche dei primi mesi di attività, Iliad ha scelto ancora una volta di aumentare i dati internet. Tutti i clienti avranno quindi la possibilità di beneficiare di più Giga e di maggiore flessibilità per la navigazione internet.

Il criterio preso a modello dal gestore francese sarà sempre quello della proporzionalità. Prendendo come modello la ricaricabile Flash 100, i clienti che decidono di attivare questa promozione avranno 6 Giga per navigare in internet dai paesi UE. Stesse condizioni anche per l’ex ricaricabile Giga 70.

Oltre alla rimodulazione per la nuova offerta, Iliad ha deciso di ritoccare anche le soglie roaming di altre due promozioni. Per gli utenti che nei mesi scorsi hanno attivato la ricaricabile Giga 50, ci saranno ora a disposizione 5 Giga per la connessione dai paesi UE. Confermata invece la soglia cospicua di dati roaming anche per la Giga 40: in questo caso gli abbonati potranno contare su 4 Giga.

Le novità per il roaming di Iliad sono valide in egual modo per vecchi e nuovi abbonati.