TikTok è senza dubbio il social network più in voga degli ultimi tempi, anche grazie ai costanti aggiornamenti che portano nuovi contenuti utilizzabili dagli utenti.

Solamente qualche giorno fa il social cinese ha voluto annunciare l’introduzione di sei nuovi filtri a tema musicale sulla piattaforma. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

TikTok: in arrivo sei nuovi filtri a tema musicale

I sopracitati filtri saranno disponibili in maniera graduale nelle prossime settimane, ma il primo è già accessibile. Si tratta di Music Visualizer: praticamente, questo crea uno sfondo con vari pianeti sulle tonalità del viola, con montagne “poligonali” che si muovono a tempo di musica.

Descritto a parole non è un granché, ma se siete appassionati di Synthwave, sapete sicuramente di cosa si tratta. Per quanto riguarda gli altri effetti, abbiamo Music Machine, che consente di creare vere e proprie canzoni con suoni preimpostati.

E ancora, Text Beats, che consente di mostrare a schermo del testo a ritmo di musica, Delayed Beats, che ricrea un effetto fermo immagine allineando le transizioni al ritmo della musica, Solid Beats e Mirror Beats, che permettono di aggiungere al video effetti visivi particolari. Insomma non vediamo l’ora che sbarchino sull’applicazione per provarli uno per uno. Rimanete connessi per altre novità sul social network.