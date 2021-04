Tutti coloro che nel quotidiano amano indossare scarpe Adidas e al contempo sono anche degli appassionati del mondo LEGO, non crederanno ai propri occhi. L’ultimo prodotto di invenzione di entrambe le aziende, infatti, è una scarpa progettata e firmata proprio LEGO Adidas. Il suo nome è Adidas ULTRABOOST DNA X LEGO PLATES.

Ultraboost di LEGO e Adidas, ecco com’è fatta la scarpa

Partiamo dall’esterno. La scarpa presenta tre strisce colorate sui lati che sono un chiaro tributo ai mattoncini LEGO. Nel tentativo di mantenere l’obiettivo di cura dell’ambiente, il prodotto è stato realizzato principalmente in Primeblue, un materiale riciclato ad alte prestazioni che viene prodotto da Parley Plastic Ocean.

La parte anteriore della scarpa presenta le tipiche fattezze dei mattoncini, esattamente come le strisce laterali. Ma la cosa più divertente è che, nello spirito lego, le tre strisce saranno personalizzabili con il colore che si preferisce. Sarà infatti possibile intercambiarne i colori proprio come fossero veri mattoncini di una delle aziende più amate del mondo. Basterà sostituire la banda interna alla striscia con il colore che si preferisce.

Veniamo ad altri dettagli: la stessa confezione della scarpa avrà moltissimi richiami ai LEGO e conterrà inoltre l’apposito kit per decorare la scarpa:

36 mattoncini plate color blue

36 mattoncini plate color giallo

36 mattoncini plate color rosso

36 mattoncini plate color verde

Tornando al lato pratico della scarpa, vedrete che la suola presenta a sua volta le tipiche forme dei mattoncini. Inoltre ha un design pensato per dare una spinta ad ogni passo e renderle adatte all’utilizzo da parte dei runner. Per recapitolare le caratteristiche tecniche della scarpa dunque possiamo dire:

Calzata avvolgente

Chiusura a stringa

Tomaia adidas Primeknit

Fodera in tessuto

Controtallone di supporto

Intersuola Boost

Peso di 328 g

Drop intersuola pari a 10 mm (tallone: 22 mm / avampiede: 12 mm)

Suola Stretchweb con gomma Continental

Prodotto Primeblue

Colore prodotto Cloud White / Cloud White / Shock Blue

Codice prodotto FY7690

Da questo prodotto è poi scaturito il progetto di realizzazione per delle scarpe simili, in una linea per bambini. Seguiteci per altri aggiornamenti!