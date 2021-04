Ormai da tempo, IKEA e Sonos hanno avviato una collaborazione dalla quale è nata una delle lampade più amate dagli acquirenti della famosissima catena svedese. Stiamo parlando della lampada da tavolo chiamata Symfonisk. La sua caratteristica principale consiste negli altoparlanti incorporati, facilmente collegabili a qualunque altro dispositivo Sonos presente in casa. Collegabile pertanto a un impianto smart. Le due aziende hanno deciso di rinnovare Symfonisk e di inserire anche delle novità nel catalogo IKEA.

IKEA e Sonos, ecco i dettagli su Symfonisk e sui prossimi quadri smart

Il restyling di questa lampada andrà a modificare il design, sebbene in forma leggera. Per il resto rimarrà uguale e proprio per questa ragione è altamente probabile che rimanga lo stesso anche il prezzo, che corrisponde a 179 euro.

Ma attualmente IKEA e Sonos stanno progettando qualcosa di ben più allettante, come sostiene The Verge. Presto infatti le due aziende intendono lanciare quadri ed altre opere d’arte smart, da appendere con altoparlanti incorporati.

Esattamente come per tutti i diffusori Sonos che conosciamo, anche gli altoparlanti di questi quadri dovrebbero utilizzare la connessione wifi per il collegamento. Quello che ancora non sappiamo, è se sarà un prodotto integrato o se invece si tratterà di un altoparlante accoppiabile ma con più di una cornice intercambiabile.

Non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione che riguardi una data specifica per il lancio di questi nuovi prodotti. Né IKEA, ne tantomeno Sonos hanno dato alcuna certezza su questo, ma si pensa che possa accadere presto. Continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti.