CoopVoce: tre offerte fino a 50GB per battere la concorrenza di TIM e Vodafone

Non saranno tutti d’accordo ma le statistiche sono chiare da qualche tempo: l’impatto di CoopVoce ha decretato una grande crescita negli ultimi anni. Il noto gestore virtuale da sempre oggetto di discussione per via dei contenuti delle sue offerte oggi si afferma come uno dei migliori. Tale definizione gli viene affibbiata grazie alle sue qualità sia dal punto di vista delle offerte in senso stretto che dal punto di vista dell’affidabilità dopo la sottoscrizione di un’offerta.

Sono numerose infatti le persone ad aver sottoscritto una delle promo di CoopVoce a confermare che mai sarebbe possibile ricevere brutte sorprese da questo gestore. Inoltre i contenuti sono migliorati ed aumentati, soprattutto con le ultime offerte viste nel 2020. Tale striscia positiva continua nel 2021 visto che le offerte disponibili sul sito ufficiale ad oggi sono tre e per tutte le esigenze ma appartenenti ad una nuova linea.

CoopVoce: con le promo EVO la concorrenza resta al palo, ecco cosa contengono

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS