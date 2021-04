Nelle scorse ore, il settore smartphone ha accolto una notizia sconcertante. LG ha deciso di chiudere la propria divisione dedicata alla realizzazione di device. L’elevata competizione ha portato il brand a rinunciare per perseguire obiettivi più remunerativi.

Tuttavia, la chiusura della divisone mobile diventerà effettiva a partire dal 31 luglio. Nel frattempo i lavori procederanno come di consueto anche se la smobilitazione è imminente. LG continuerà a vendere i device ancora in magazzino per liberarsi delle scorte rimanenti.

Questo significa che eventuali device in fase di ultimazione potrebbero essere comunque presentati. Inoltre, il brand potrebbe garantire comunque il supporto software ai device commercializzati prima della chiusura definitiva.

LG potrebbe lanciare almeno un nuovo smartphone

Ecco quindi che, proprio in queste ore, sono emerse due foto che ritraggono degli smartphone inediti di LG. In particolare si tratta di del tanto atteso Rollable e di un altro device conosciuto come Rainbow che potrebbe essere il V70.

LG V70 è il device che appare nella foto di sinistra, mentre Rollable nella foto di destra. Entrami gli smartphone potrebbero essere presentati all’ultimo momento, prima di giugno, ma le indiscrezioni a riguardo sono contrastanti.

In particolare, LG V70 sembra un progetto arrivato al capolinea con la definitiva cancellazione. Tuttavia, il Rollable sembra un progetto più concreto che potrebbe arrivare effettivamente sul mercato. Rispetto alle indicazioni iniziali che segnalavano la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888, il produttore potrebbe optare per un processore diverso.

Al momento non è chiaro il destino di LG Rollable e il brand non ha confermato la sospensione dei lavori. Ciò lascia intendere che si stia ancora lavorando per lanciare il device prima dell’estate e abbandonare il settore in grande stile.