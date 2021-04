Secondo le ultime indiscrezioni Redmi non vuol proprio concedersi un attimo di pausa. Dopo il mese di marzo all’insegna dei Redmi Note 10, pare che l’azienda sia pronta a rincarare la dose già ad aprile.

Attualmente i prodotti non sono noti, anche se ormai tutti sappiamo del gaming phone in programma. Una conferma speciale è arrivata proprio dal responsabile della sezione Prodotti Redmi, Wang Teng Thomas. Scopriamo i dettagli.

Redmi sarebbe in procinto di lanciare nuovi smartphone

Sul social network Weibo un utente ha postato un commento in cui afferma che l’azienda non avrebbe proposto alcun dispositivo nel corso del mese di aprile. Teng ha quindi risposto con “chi lo ha detto?”, lasciando intendere che i fan di Redmi possono aspettarsi ulteriori novità da parte della società nel corso delle prossime settimane.

Le ipotesi su quale possa essere il prossimo prodotto di Redmi sono tante, a cominciare dal già citato gaming phone, che dovrebbe essere basato sul SoC MediaTek Dimensity 1200 annunciato a inizio anno. Sul piatto resta anche la possibilità che Redmi punti ad un dispositivo esclusivo per il mercato indiano.

Non possiamo affermare che in questo caso sarebbe più probabile l’impiego di un altro brand della società, ovvero POCO. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più. Sicuramente, se dovesse essere in programma un nuovo lancio nel mese appena iniziato, lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni, ovviamente vi terremo informati.