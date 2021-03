Sappiamo da qualche tempo che il produttore cinese Xiaomi ha intenzione di presentare un nuovo gaming phone a marchio Redmi. A confermarlo, infatti, era stato lo stesso General Manager dell’azienda un paio di mesi fa. Fino ad ora non sono emersi molti dettagli, ma il leaker Digital Chat Station ha da poco rivelato alcune delle presunte caratteristiche di questo smartphone.

Ecco le presunte caratteristiche del prossimo gaming phone di Redmi

Come già accennato, ora abbiamo modo di farci una prima idea di come potrebbe essere il prossimo smartphone da gaming targato Redmi grazie al leaker Digital Chat Station. Secondo quanto ha rivelato, il device in questione condividerà alcune caratteristiche estetiche e non solo con i suoi fratelli da poco usciti sul mercato, ovvero lo Xiaomi Mi 11 e il Redmi K40. Sulla parte frontale dovrebbe infatti esserci un display OLED con un piccolo foro e con i bordi piatti.

Proprio come questi device, immaginiamo che anche il nuovo smartphone di Redmi possa avere il nuovo display Samsung E4, ma per ora non abbiamo conferme. Sotto al cofano, invece, dovrebbe battere il processore MediaTek Dimensity 1200. Si tratta di un SoC octa-core da 3 GHz con processo produttivo a 6 nm molto potente e che garantirebbe sicuramente delle performance notevoli durante le sessioni di gioco. Oltre a questo, lo smartphone dovrebbe inoltre contare su una batteria con una capienza di 5000 mAh e, in caso di necessità, sembra che sarà disponibile anche il supporto alla ricarica rapida da ben 65W.

Il leaker Digital Chat Station ha poi fornito qualche dettaglio riguardante il prezzo di vendita. Stando a quanto dichiarato, il nuovo gaming phone di Redmi dovrebbe avere un prezzo compreso tra 260-320 euro. Vedremo se nel corso delle prossime settimane arriveranno delle conferme da parte dell’azienda.