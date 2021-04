CoopVoce: tre offerte EVO fanno scalpore, prezzi shock e tanti contenuti

La telefonia mobile è diventata ormai uno dei settori più trafficati in assoluto vista la grande presenza di gestori di vario livello. Questi vengono classificati diversamente, lasciando fuori l’importantissima branca dei gestori virtuali, i quali in realtà a volte riescono a prendere il sopravvento. Questo è quanto dimostrato anche dal noto provider CoopVoce, il quale negli ultimi anni avrebbe fatto sentire a tutti la propria voce.

Se inizialmente le cose non andavano per il meglio visti i pochi contenuti che risultavano tutt’altro che invitanti per gli utenti, ad oggi la strategia è nettamente diversa. Il provider infatti riesce a mettere a disposizione di coloro che cercano un nuovo gestore il meglio sia dal punto di vista dei contenuti che del prezzo. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale ci sarebbero ben tre nuove offerte, le quali riuscirebbero ad includere molti contenuti.

CoopVoce sbanca il mondo della telefonia mobile virtuale con le sue tre promo della linea EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS