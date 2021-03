Non manca molto: Kojima Productions annuncerà il suo prossimo gioco molto presto. Yoji Shinkawa, art director dello studio lo ha recentemente confermato. Molte sono state le domande a cui si sperava rispondesse. Tra queste, qualche dettaglio sul nuovo e atteso gioco della compagnia.

Hideo Kojima e il prossimo gioco, ecco quali sono le novità

Forse non tutti sanno che, tra le cose, Shinkawa è un collaboratore di lunga data di Hideo Kojima. Uno dei principali lavori per cui è conosciuto, è il meraviglioso design dei mecha presenti in Metal Gear Solid, oltre a molte altre cose.

Durante un’intervista con Al Hub, Shinkawa ha rilasciato delle dichiarazioni che da tanto si attendono tra i fan: «Sì, sono davvero al lavoro su qualcosa, e posso dirti che probabilmente lo annunceremo abbastanza presto».