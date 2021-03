Android Auto Wireless riesce a trasformare le auto in un centro multimediale sicuro ed interattivo con quelle che sono le migliori funzioni disponibili. Dopo l’aggiornamento in arrivo l’entusiasmo del pubblico si è fato palpabile sebbene non tutti possano accedere alle funzionalità senza fili. La maggior parte delle autovetture e dei sistemi mobile resta ancorata all’utilizzo del consueto cavo USB, ma non per questi modelli in lista. Scopriamo subito quali sono.

Per accedere alle funzionalità aggiornate di Android Auto serve almeno uno smartphone con Android 9 Pie ed un’automobile nativamente compatibile con l’uso del sistema. Una realtà che non è sempre confermata in quanto esistono casi in cui non è possibile usufruire delle potenzialità espresse dal sistema nonostante il rispetto dei criteri minimi così imposti. In particolare abbiamo i seguenti modelli di auto e telefoni che possono utilizzare le funzionalità senza fili della piattaforma AA. Sono questi:

Auto e stereo Android Auto

Alfa Romeo Giulietta Alpine iLX-702D

Alpine iLX-702D

Citroen C3

Ford Transit Custom (Sync 3)

Hyundai i10

Hyundai i20 2021

Hyundai Tucson 2020

Mazda3 2016-2019

Mercedes Classe A (W176)

Opel Mokka X (Intellilink Navi 900)

Peugeot 3008

Pioneer avh Z7100dab

Seat Ibiza FR 2018

Toyota RAV4 My19

Volkswagen Golf 7

Volkswagen T Roc (MIB 2)

