Non solo smartphone top di gamma per l’azienda OnePlus. In queste ultime ore, infatti, è stato annunciato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo OnePlus 9R, uno smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato che prende in prestito il design dei fratelli maggiori e che offre comunque delle specifiche tecniche notevoli rapportate al prezzo di vendita.

Ufficiale il nuovo medio di gamma di OnePlus, il OnePlus 9R

Era ormai chiaro che l’azienda cinese avesse intenzione di conquistare non solo la fascia alta del mercato mobile, ma anche tutte le restanti. Dopo lo scorso OnePlus Nord e altri device, infatti, è appena stato presentato ufficialmente il nuovo OnePlus 9R. Come già accennato, il design e l’aspetto estetico richiamano inevitabilmente quello dei fratelli maggiori. Sul retro, ad esempio, troviamo la stessa disposizione dei sensori fotografici vista sugli ultimi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Cambiano ovviamente nella sostanza. Qui abbiamo infatti quattro fotocamere molto simili a quelle dello scorso OnePlus 8T. Il sensore principale è da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, poi sono presenti un sensore grandangolare da 16 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La parte frontale è invece occupata da un display piatto con un foro sul lato sinistro. Si tratta di un pannello Fluid AMOLED da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+ con supporto HDR10+ e con refresh rate di 120Hz. Il processore è invece il SoC Snapdragon 870 e non manca una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65W.

Prezzi e disponibilità

Stando a quanto è emerso, il nuovo OnePlus 9R sarà disponibile esclusivamente per il mercato indiano nelle colorazioni Lake Blue e Carbon Black. Il suo prezzo di partenza è di circa 465 euro al cambio.