Non è passato molto dal lancio di OnePlus 8. Eppure sono già stati realizzati e diffusi in Rete i primi render di OnePlus 9, e ciò pare confermare la notizia secondo la quale il prossimo smartphone di casa OnePlus sarebbe arrivato prima del solito. I primi rendering dello smartphone che – molto probabilmente – giungerà a marzo, mostrano un dispositivo dal design familiare, con uno schermo leggermente più grande con foro ed una tripla fotocamera esterna.

Dubbi circa i materiali utilizzati ed il colore dello smartphone, ma il layout generale dovrebbe essere piuttosto accurato. Sulla parte frontale, nell’angolo in alto a sinistra è posizionato il foro per la fotocamera, come OnePlus 8T. Stando a quanto trapelato, OnePlus 9 sfoggerà un display più grande da 6,65 pollici. In questo primo render sembra mancare la cassa auricolare, ma potrebbe anche semplicemente essere stato omesso dal designer.

Il pulsante di accensione si trova sul lato destro, mentre quelli del volume a sinistra. Sul retro, tuttavia, lo smartphone presenta un nuovo layout a tre telecamere che sembra risultare da un incrocio tra iPhone 12 e Samsung Galaxy S20. Tutte e tre le telecamere sono allineate verticalmente, con due sensore più grandi posti sopra uno più piccolo. Il flash è impostato a destra in una configurazione che ricorda il layout della fotocamera di iPhone 11 o iPhone 12.

Tra le altre caratteristiche, è probabile che OnePlus 9 sia dotato del prossimo processo Qualcomm Snapdragon 875, un display a 120 Hz e una batteria da 5.000 mAh che si ricarica con la nuova tecnologia rapida di OnePlus.