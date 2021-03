Il volantino Bennet riserva al pubblico italiano una lunghissima serie di sconti veramente molto speciali, con i quali gli utenti hanno la possibilità di accedere a prodotti molto interessanti, in alcuni casi anche di fascia alta, spendendo cifre complessivamente inferiori alle aspettative.

La campagna promozionale risulta essere attualmente disponibile pressoché ovunque in Italia sul territorio nazionale, senza limitazioni o distinzioni di alcun tipo; gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente in negozio, e ricevendo in cambio un prodotto sbrandizzato con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram, potrete trovare codici sconto amazon e tutte le migliori offerte del momento.

Bennet: queste sono le offerte più interessanti

Osservando da vicino il volantino Bennet, notiamo la presenza di uno degli smartphone più richiesti del periodo, stiamo parlando dell’apple iPhone 12 Mini, un modello relativamente economico, disponibile sul mercato da fine 2020, ed oggi disponibile all’acquisto a circa 769 euro (nella versione con 128GB di memoria interna).

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno comunque affidarsi a soluzioni del calibro di Galaxy A31, Galaxy A20s o Galaxy A71, tutti medi di gamma dalle discrete prestazioni generali, ma comunque inferiori a quanto promesso dall’iPhone 12 Mini indicato poco sopra.

Il volantino non si ferma qui, al suo interno i clienti potranno trovare anche discrete promozioni mirate su smartphone più economici, o elettrodomestici e televisori di ultima generazione. Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, potranno però essere completati in via esclusiva nei punti vendita, non online sul sito ufficiale dell’azienda.