Il volantino Expert reso disponibile dall’azienda in questo periodo, stupisce tutti con la possibilità di ricevere un regalo con ogni singolo acquisto effettuato. Gli utenti che seguiranno un iter specifico, infatti, potranno ricevere la macchina per il caffè, del brand Borbone, in maniera totalmente gratuita (sono incluse anche 130 cialde, del valore commerciale di 129 euro).

Per riceverla non sono necessarie operazioni particolarmente astruse o complicate, basterà acquistare un elettrodomestico o un televisore tra quelli contrassegnati; fatto questo, una volta giunti in cassa, gli addetti provvederanno a consegnare nelle mani del consumatore l’omaggio prefissato.

Gli acquisti, se interessati, possono essere completati anche online sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa o dalla categoria merceologica coinvolta.

Expert: quali sono i prodotti da non perdere

Indipendentemente dalla promozione appena descritta, all’interno del volantino Expert possiamo trovare un lunghissimo elenco di offerte molto interessanti, anche se nella maggior parte dei casi applicate a smartphone i cui prezzi non vanno oltre i 400 euro.

In particolare l’utente potrà muoversi tra Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 9S, Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi 9, Huawei P40 Lite, Realme 7 Pro, Motorola G30, Vivo Y20s, Redmi 9A, Motorola G10 e simili. Naturalmente all’interno della campagna si possono scovare anche altre occasioni ugualmente interessanti, legate a categorie differenti; per approfondirne la conoscenza, non dovete fare altro che aprire le pagine disponibili qui sotto.