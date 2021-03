OnePlus terrà un evento il prossimo 23 marzo in cui presenterà i nuovi flagship dell’azienda. Tuttavia gli smartphone non saranno i soli protagonisti della conferenza. Dopo varie conferme, smentite e rinvii, il brand cinese presenterà anche il tanto atteso OnePlus Watch.

Lo smartwatch sarà il primo dell’azienda e permetterà l’ingresso in un nuovo settore mai toccato prima con alcun device. I rumor a riguardo si susseguono incessanti e in queste ore sono emersi nuovi dettagli su OnePlus Watch.

Pete Lau, Amministratore Delegato di OnePlus, ha condiviso un post su Twitter in cui svela alcune delle nuove feature dello smartwatch. Nel cinguettio si legge che OnePlus Watch sarà un device pensato per gli sportivi.

Gli utenti infatti potranno contare su oltre 110 tipologie di sport e allenamenti riconosciuti dal device. Il Tweet mostra anche alcuni dei workout supportati tra cui i classici ciclismo, corsa, nuoto e camminata. Tuttavia, alcune animazioni indicano sport diversi come cricket, badminton e tiro al bersaglio. Tra gli esercizi supportati inoltre rientrano anche gli squat, trazioni, yoga e sollevamento pesi.

OnePlus Watch sarà uno smartwatch pensato per gli sportivi

Considerando un totale di oltre 110 esercizi, OnePlus Watch si configura come uno degli smartwatch più completi in commercio. Altri dispositivi come Amazfit GTS 2 e Huawei Watch Fit solo per citarne alcuni arrivano ad un massimo di 80 workout.

Ricordiamo che OnePlus Watch è atteso come uno smartwatch dalla forma circolare con una cassa da 46mm. Saranno presenti due pulsanti fisici e una vasta dotazione di sensori per rilevare il battito cardiaco e il livello di ossigenazione del sangue.

Non mancheranno funzionalità come il tracciamento del sonno, supporto alle notifiche dello smartphone o la possibilità di controllare la riproduzione multimediale. Il produttore inoltre ha confermato la certificazione IP68 e la possibilità di sfruttare lo smartwatch come un telecomando per OnePlus TV.