Gli utenti stanno aspettando il 23 marzo per scoprire tutte le novità di OnePlus. Il produttore cinese infatti terrà un evento per presentare i nuovi flagship ma non solo. È atteso l’arrivo del nuovo Warp Charger Wireless e soprattutto di OnePlus Watch.

OnePlus Watch sarà il primo smartwatch dell’azienda, dopo che questa tipologia di device è stata chiesta a gran voce dagli utenti. Proprio in queste ore, il brand ha avviato i pre-ordini su una nota piattaforma di e-commerce cinese.

Per il momento il pre-ordine è riservato esclusivamente agli utenti cinesi, ma siamo certi che maggiori dettagli per gli acquirenti internazionali arriveranno presto. Grazie a questa apparizione online, possiamo scoprire qualche informazione in più su OnePlus Watch.

Scopriamo i primi dettagli su OnePlus Watch

Lo smartwatch dovrebbe arrivare con una cassa da 46mm e forma circolare. Le colorazioni disponibili saranno due: Silver e Black, con la colorazione nera visibile nella prima immagine ufficiale. OnePlus Watch sarà dotato di Bluetooth per connettersi agli smartphone e GPS per rilevare la distanza percorsa durante gli allenamenti. Inoltre possiamo aspettarci la presenza di un sensore per rilevare il battito cardiaco e un saturimetro per l’ossigenazione del sangue.

Il device sarà resistente all’acqua con la certificazione IP68 e supporterà la ricezione di messaggi di notifica. Il produttore cinese ha anche previsto la possibilità di usare lo smartwatch come telecomando per OnePlus TV.

Completerà la dotazione una memoria da 4GB per poter archiviare le proprie canzoni da utilizzare durante la corsa in abbinamento ad un paio di cuffie wireless. Gli utenti che verseranno una cifra di circa 7 dollari ora, avranno diritto ad uno sconto di circa 15 dollari sul prezzo finale.