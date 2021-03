Nelle scorse ore sono trapelate tantissime informazioni sulla famiglia OnePlus 9. La nota positiva è che non si tratta di indiscrezioni, ma vere e proprie conferme sulle fature dei device rilasciate dall’azienda e dal CEO Pete Lau.

La prima notizia riguarda la presenza di OnePlus 9R al fianco di OnePlus 9 e 9 Pro. La seconda invece riguarda la straordinaria tecnologia di ricarica rapida che sarà presente sui flagship. Grazie alla Warp Charge Wireless, la variante Pro potrà supportare la ricarica wireless a 50W.

Oggi sono emersi ulteriori dettagli riguardo questa tecnologia. Sempre Pete Lau ha scritto un post su Twitter in cui indica le novità della famiglia OnePlus 9. Le nuove indiscrezioni mostrano anche che i device potranno completare una ricarica completa da 0 a 100% in modalità wireless impiegando appena 43 minuti.

La famiglia OnePlus 9 avrà prestazioni di ricarica incredibili

And while we're at it, if you want to talk about speed:

29 minutes to 100%, wired charging

43 minutes to 100%, wireless charging pic.twitter.com/zcw0wmPZAn — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

Tuttavia, si sa che la ricarica wireless è più lenta della ricarica con cavo. Per questo motivo, ricaricando i device in modo tradizionale, la batteria sarà piena in appena 29 minuti. In meno di mezz’ora si potranno caricare i 4500mAh che caratterizzano OnePlus 9 Pro.

La ricarica wireless sarà garantita dalla nuova base di ricarica sviluppata appositamente da OnePlus. Il nome ufficiale sarà Warp Charge 50 Wireless Charger e permetterà di posizionare il device sia in orizzontale che verticale.

I led frontali permetteranno di avere un feedback visivo dello stato di ricarica. Inoltre, OnePlus ha pensato a tutto e la basetta di ricarica potrà essere scollegata per usarla come stand o, in caso di necessità, effettuare la ricarica con il cavo e massimizzare i tempi.