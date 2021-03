Grazie alla scelta di WhatsApp di aggiornare le sue condizioni della privacy, Telegram ha acquisito tanti nuovi utenti. Questi hanno scelto infatti di provare qualcosa di nuovo dopo aver sentito di essere prossimi al nuovo update di WhatsApp che ora dunque perde terreno.

Telegram solo negli ultimi due mesi ha acquisito quasi 100 milioni di nuovi utenti, i quali adesso ne apprezzano appieno le funzioni. Innanzitutto ecco i messaggi in grado di autodistruggersi, ma anche i canali Telegram non sono da meno. Questi riescono spesso a racchiudere al loro interno le migliori offerte Amazon, esattamente come il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare subito.

Telegram: ecco le migliori funzionalità descritte sul Play Store di casa Google