La scorsa settimana Urikar, azienda leader nella produzione dei massaggiatori a percussione, ha lanciato sul mercato Urikar Pro 3, prodotto che vanta un’ottima potenza di massaggio e uso silenzioso.

Oggi Urikar annuncia la disponibilità del prodotto anche sullo store ufficiale Amazon ad un prezzo più che scontato usufruendo di tutti i vantaggi (spedizione e garanzia) del marketplace.

Urikar Pro 3: Motore super silent

Il motore brushless da 45w con tecnologia QuietPower™ ha una resa senza eguali. Può generare fino a 45lbs di pressione a 3400 rpm e di stimolare i vari gruppi muscolari fino a 14mm di profondità. Alleviare la tensione muscolare, lo stress da sovraccarico accelerando il recupero, con un minimo impatto sonoro. Il chip AI integrato rende queste funzioni smart, e di seguito potete vedere Urikar Pro 3 all’opera:

Il più grande vantaggio rispetto agli altri prodotti della categoria è la velocità variabile. Urikar Pro 3 ha una gamma di ben 30 velocità che variano tra i 1800 e 3400 rpm. Anche la testa del corpo massaggiante è regolabile a seconda delle necessità e più essere girata di 180 gradi.

Urikar dichiara che in questo modo è possibile raggiungere il 95% del corpo e mantenere un grip sulla pistola che non affatica il braccio, il modo da terminare completamente il massaggio il maniera confortevole. Le testine di ricambio in dotazione sono 6 diverse, per poter scegliere quella più adatta ad ogni parte del corpo e ottenere il massimo delle performance.

Batteria e Grip top della categoria

La batteria al litio integrate ha una capacità di 2600mAh e 600 minuti di uso continuo. Tradotto, per 10 min al giorno di massaggio avete a disposizione ben 60 giorni di utilizzo con una singola carica, gestita in maniera intelligente dal chip AI.

Lo stesso chip AI è usato anche per controllare l’innovativa funzione dei riduzione del rumore. Il motore brushless citato precedentemente infatti, genera soltanto 42dB di rumore ealla massima velocità. Una versatilità che rende il prodotto comodo anche da portare e usare in ufficio.

Il design minimal di Urikar Pro 3 è studiato appositamente per garantire il miglior grip. Inoltre è equipaggiato con uno schermo touch HD dove è possibile interagire e regolare la velocità di rotazione, le funzioni smart e avere sempre sotto controllo il tempo di utilizzo.

Pro 3 è studiato per chi pratica esercizi regolarmente, avendo un notevole risparmio su un massaggio professionale. La confezione di Pro 3 porta in dotazione il caricabatteria, una comoda borsa da viaggio e le 6 testine massaggianti ad un prezzo di lancio di soli 109.99€.

Urikar Pro 3 adesso è disponibile anche sullo store ufficiale Amazon. Per ulteriori informazioni potete sempre consultare il sito ufficiale Urikar.com