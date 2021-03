Era il 18 gennaio quando la BBC aveva annunciato che per Peaky Blinders il numero 6 avrebbe segnato la fine di questa serie TV. Non è stata accolta bene questa notizia dai fan della famiglia Shelby. Tuttavia la sesta stagione ci sarà, le riprese si stanno ultimando e a breve approderà su Netflix. Ecco quando usciranno i nuovi episodi sulla piattaforma di streaming e quali saranno le tante novità.

Peaky Blinders 6 sarà il finale di stagione

Purtroppo quanto affermato dalla BBC in merito a Peaky Blinders lo ha confermato anche il protagonista Cillian Murphy. “Abbiamo cominciato a girare la sesta stagione di Peaky Blinders, che sarà l’ultima della serie” è quanto ha dichiarato l’attore sul suo profilo Instagram.

Come per molte altre produzioni, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, Peaky Blinders aveva dovuto bloccare le riprese degli episodi della nuova stagione. Finalmente da metà gennaio però tutto è tornato alla normalità e presto sarà pronta per essere trasmessa su Netflix. Ma quando approderà su streaming a disposizione di tutti i suoi fan?

Ecco la data di uscita dei nuovi episodi della famiglia Shelby

Molto probabilmente anche la nuova stagione di Peaky Blinders prevederà 6 episodi in quanto ad oggi non sono emerse novità in tal senso. Ma quando si potranno vedere? Le vicissitudini della famiglia Shelby non tarderanno molto.

Vista la situazione attuale delle riprese e salvo sorprese dell’ultimo minuto a causa della pandemia, la nuova stagione di Peaky Blinders potrebbe uscire sugli schermi tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Non mancheranno sicuramente le novità. Pare che nella nuova stagione ci saranno anche celebrità di eccezione che faranno parte del cast. Tra questi nomi ne è uscito uno che ha fatto impazzire molti, o meglio molte fan. Potrebbe essere David Beckham a fare la sua comparsa nella trama di questa serie TV.

Infatti proprio lui ha da sempre dichiarato di non perdere nemmeno un episodio di Peaky Blinders. Chissà se quindi sarà vero e i fan potranno vederlo in un ruolo come attore. Non dimentichiamoci che anche Brad Pitt sembrava voler una parte in questa tanto discussa quanto amata serie TV. Di una cosa si è certi, Peaky Blinders 6 sarà la fine della saga per la famiglia Shelby.