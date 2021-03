I Prezzi Forti di Bennet convincono gli utenti ad acquistare la tecnologia, ed in particolare gli smartphone, proponendo forti riduzioni su alcuni dei migliori modelli attualmente in commercio, e rilanciando così la sfida ai rivenditori veri e propri in Italia.

Fino al 17 marzo ognuno di noi avrà l’opportunità di accedere alle riduzioni, recandosi prima di tutto nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari, nemmeno dal punto di vista delle scorte effettivamente disponibili. Tutti gli acquisti sono previsti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare direttamente nello stesso negozio d’acquisto, ed i prodotti sono commercializzati in versione completamente no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore).

Bennet: ecco quali sono i prezzi da cogliere al volo

I prezzi Bennet da cogliere assolutamente al volo, partono dal prodotto brandizzato Apple, stiamo parlando dell’ultimo iPhone 12, nella variante con 128GB di memoria interna, appena lanciato sul mercato italiano. Chiaramente, dato il suo essere relativamente recente, presenta un prezzo ancora vicino al listino originario, ma gli 899 euro necessari per l’acquisto li riteniamo più che accettabili.

Volendo invece virare verso il mondo Android, arriva in vostro soccorso il Samsung Galaxy A51, uno smartphone decisamente più economico, dato il prezzo di 219 euro, con il quale si potranno raggiungere discrete prestazioni generali.

Il volantino Bennet è stato riassunto per comodità direttamente nelle pagine sottostanti, in questo modo potrete scoprire e conoscere da vicino ogni singola offerta che l’azienda ha deciso di attivare appositamente per voi.