Su Sky sono in arrivo una serie di grandi esclusive nelle prossime settimane. Dopo il ritorno delle coppe europee di calcio, a breve sugli schermi della tv satellitare si riaccenderanno anche i motori. La piattaforma satellitare da qui alla fine della primavera mette a disposizione degli abbonati un palinsesto molto ricco, disponibile non soltanto attraverso i canali satellitari ma anche attraverso lo streaming.

Sky, le grandi esclusive di primavera in streaming a costi bassissimi

Tutti coloro che sono interessati alle promozioni streaming di Sky possono beneficiare delle promozioni previste con la piattaforma NOW TV. Il servizio è stabilmente una realtà del mondo televisivo italiano e al stesso tempo un’alternativa all’IPTV.

Ci sono molti vantaggi per scegliere NOW TV rispetto al satellitare stesso di Sky. La piattaforma può vantare in primo luogo una compatibilità diffusa con smartphone, tablet, smart tv ed anche pc o console per videogiochi

I prezzi di NOW TV poi si confermano molto più competitivi rispetto ad un regolare abbonamento al satellitare. Solo per i pacchetti Sport e Calcio, gli utenti sono chiamati a pagare 29,99 euro al mese: tutte le esclusive di Sky sono incluse in questo pacchetto.

Ma NOW TV non si concentra soltanto su Sport e Calcio, gli abbonati infatti potranno accedere anche ai pacchetti aggiuntivi relativi ai ticket Intrattenimento, Serie TV e Cinema di Sky. Uno solo di questi pacchetti comporterà per gli abbonati una spesa mensile dal valore di 9,99 euro. Al tempo stesso, i clienti che sceglieranno di attivare tutti i tre ticket pagheranno 19,99 euro.