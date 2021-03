Un oceano di Giga Gratis viene concesso in dote ai clienti di un operatore che ha molto da farsi perdonare in questo 2021. Stiamo parlando del virtuale su rete Vodafone chiamato ho. mobile che in questo periodo è stato più volte oggetto di maldicenze in relazione alla gestione della privacy dopo il clamoroso furto dati che ha costretto molti a fare dietro-front davanti alle tariffe.

A far fede dalla data dell’8 marzo 2021 e fino al 31 Marzo 2021 sarà possibile per i clienti avere accesso all’opzione Giga Illimitati per Te che consente di avere traffico dati inesauribile per qualsiasi offerta attiva sul numero. L’unico appunto da tenere in considerazione è quello relativo al credito positivo. Rispettata questa condizione il passo è breve per avere Internet Gratis. Scopriamo come fare.

Come avere Giga Illimitati con ho. mobile

C’è tempo fino al 31 Marzo 2021 per ottenere il piano dati Unlimited di ho. mobile. La velocità massima di navigazione non viene specifica e con ogni probabilità dipende dalla propria promo di origine. Si passa dai 30 Mbps ai 60 Mbps di altre opzioni. Ecco il messaggio che ha confermato la persistenza dell’opzione a far fede fino alla data indicata.

“ho. Un regalo Giga per te. Ci sono cose che finiscono. E poi ci sono i tuoi Giga. A partire dall’8 Marzo 2021 fino al 1° Maggio 2021 regaliamo Giga illimitati a tutti i clienti ho. Mobile.

L’attivazione è completamente automatica e gratuita. Assicurati solo che il tuo credito sia positivo e che la tua SIM sia attiva.

I Giga illimitati sono validi solo sul territorio nazionale e si disattiveranno automaticamente dopo il 1° Maggio 2021 quando tornerai ad utilizzare quelli della tua offerta. Comunica in modo corretto e responsabile.”

Dopo tale data la disattivazione automatica della promo incorrerà lasciando nuovamente spazio alla propria tariffa di origine senza richiedere alcun intervento da parte dell’utente.