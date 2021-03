È già da un bel po’ di tempo che sono iniziati ufficialmente i lavori per la terza stagione della serie televisiva thriller YOU. Questa di fatto non è una novità, essendo che lo stato della California aveva riservato per le riprese di questa fantastica serie oltre 7 milioni di dollari di tax credit.

La produttrice della serie Sera Gamble, intorno al mese di gennaio del 2019, aveva dichiarato un rinnovo probabile al Cosmopolitan UK, dicendo che il terzo capitolo della fiction di Netflix sarebbe ritornato in base alla volontà degli utenti. Gamble ha infatti dichiarato: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Tenendo in considerazione come questo discorso si è concluso, pare che la fiction dovrebbe tornare entro la fine del 2021. Scopriamo di seguito quali sono i personaggi del cast che fanno parte della nuova stagione di YOU.

Il cast della nuova stagione di YOU su Netflix

Scopriamo di seguito il cast principale della serie di Netflix, includendo anche i 13 nuovi nomi e i nuovi membri del cast. A questi si andranno ad unire anche delle vecchie conoscenze: