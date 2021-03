Disney+ ha superato i 100 milioni di abbonati in tutto il mondo. La societá lo ha annunciato oggi durante un’assemblea degli azionisti. Il servizio di streaming ha guadagnato cinque milioni di abbonati da metà febbraio, cioè dall’ultima volta che le informazioni sugli abbonati sono state condivise.

“L’enorme successo di Disney +, che ha ora superato i 100 milioni di abbonati, ci ha ispirato a essere ancora più ambiziosi e ad aumentare in modo significativo il nostro investimento nello sviluppo di contenuti di alta qualità”, ha affermato Bob Chapek, CEO di Disney.

Disney+ vuole superare Netflix entro il 2024

La Disney ha fissato un obiettivo di oltre 100 nuovi titoli all’anno tra Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic, con Chapek che definisce il business diretto al consumatore una “priorità assoluta”. Disney+ ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di abbonati 16 mesi dopo il lancio, superando tutti gli obiettivi di abbonati originali stabiliti. Quando il servizio è stato lanciato, la societá ha detto che sperava di raggiungere da 60 a 90 milioni di abbonati entro il 2024, numeri che ha raggiunto prima della fine del 2020.

Disney ora crede che avrà da 230 a 260 milioni di abbonati in tutto il mondo entro il 2024, il che vedrá l’azienda sorpassare Netflix. A gennaio, Netflix aveva più di 200 milioni di abbonati in tutto il mondo. Mentre Disney + è stato lanciato contemporaneamente ad Apple TV +, il servizio di streaming è cresciuto molto più rapidamente. Cinque mesi dopo il lancio, Disney+ aveva già oltre 50 milioni di abbonati grazie alla ricchezza di contenuti esistenti e programmi originali come “The Mandalorian” e “WandaVision“.

Apple non ha fornito dettagli sugli abbonati ad ‌Apple TV + ‌, quindi non è disponibile un confronto diretto. Tuttavia è improbabile che i numeri degli abbonati di Apple siano vicini a quelli di Disney. Apple ha ancora molte persone che sono in prova gratuita, la quale é stata estesa piú volte.