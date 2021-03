Il settore smartphone sta assistendo all’impegno costante di ZTE per diventare uno dei brand più innovativi dei prossimi anni. Il produttore è il primo al mondo ad aver commercializzato un device caratterizzato dalla fotocamera frontale integrata sotto il display.

Questo successo è arrivato dopo anni di ricerca e sviluppo e di investimenti per migliorare la tecnologia. Recentemente, inoltre, ZTE ha presentato la seconda generazione della tecnologia Under Display Camera con molte novità e miglioramenti.

La volontà di essere sempre all’avanguardia, ha spinto ZTE a fare un annuncio importante. Sul proprio profilo Weibo, il brand ha annunciato l’arrivo di una nuova famiglia di smartphone. Le notizie rilasciate sono poche e sappiamo solamente che la serie avrà come sigla la lettera “S” e che il debutto sembra imminente.

ZTE vuole lanciare una nuova famiglia di smartphone

ZTE potrebbe scegliere di orientarsi ad una fascia ben precisa del mercato. Gli utenti più giovani sono quelli più attenti a caratteristiche come il design e le feature innovative. Questo permetterebbe al brand di realizzare smartphone stravaganti ma funzionali. Inoltre, ci sarebbero vantaggi in termini di fidelizzazione con ripercussioni positive sulla riconoscibilità della marca.

Nonostante la nuova famiglia potrebbe rientrare nella fascia media del mercato, i vantaggi da questo investimento sarebbero fondamentali per costruire il successo di ZTE. Il riposizionamento permetterebbe di sfruttare tecnologie uniche ma dall’alto valore commerciale.

Non resta che attendere maggiori dettagli per scoprire i nuovi device realizzati da ZTE. Si presume che almeno inizialmente la nuova famiglia sarà commercializzata in esclusiva in Cina, ma presto potrebbe arrivare anche sui mercati internazionali.