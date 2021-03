I Bitcoin sono nuovamente al centro dell’attenzione a causa del loro valore. Il prezzo continua ad oscillare e negli ultimi giorni è tornato a risalire. Ecco quindi che anche anche i truffatori sono tornati ad infestare le caselle di posta elettronica degli utenti.

In queste ore infatti, i nostri utenti ci stanno segnalando un nuovo messaggio di phishing. Nel testo dell’email si può leggere che su un portafoglio online sono presenti circa 42 mila euro in Bitcoin in attesa di essere trasferiti sul conto corrente dell’utente.

Inoltre, per dare maggiore peso alla comunicazione, il messaggio sottolinea che non è la prima volta che si avvisa l’utente. Per questo motivo l’account verrà bloccato entro 72 se non si effettuerà nessuna operazione. Di seguito riportiamo il messaggio nella sua interezza, senza aver modificato nulla.

Nuovo tentativo di phishing che coinvolge ancora una volta i Bitcoin

“IL PRIMO PAGAMENTO È PRONTO PER LA TUA CONFERMA

hello (nome utente),

Ne hai ricevuti diversi (3) chiama il tuo account per il saldo del tuo account Bitcoin. a cui non hai risposto.

Questa è una newsletter automatizzata per il saldo del tuo account Bitcoin. Il primo passaggio è completo e attende la conferma. Quindi rispondi ai nostri messaggi oggi.

CONFERMARE QUI?“

Si può notare immediatamente come il testo del messaggio sia scritto in una maniera molto strana. Il motivo principale potrebbe essere la traduzione dall’inglese senza nessuna revisione. Inoltre il messaggio inizia con un “hello” e poi continua in Italiano.

Tuttavia, andando oltre, si vede che i segni di punteggiatura sono utilizzati senza senso. Infine, ad ulteriore conferma bisogna guardare il mittente che di solito è un indirizzo sconosciuto. Il nostro consiglio in questi casi è quello di cancellare immediatamente l’email dal vostro account e non rispondere assolutamente.