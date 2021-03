La terza stagione di You su Netflix deve ancora tornare sui nostri schermi. Quindi quando tornerà sulla piattaforma di streaming e ci darà alcune risposte tanto necessarie?

Il finale della terza stagione ha confermato che Joe era effettivamente riuscito a trovare il suo partner perfetto poiché la sua nuova fidanzata Love si è rivelata omicida quanto lui. Tuttavia, Love è incinta del figlio di Joe, costringendolo a rimanere con lei. Negli ultimi momenti della terza stagione, sembra che Joe abbia una nuova infatuazione, ma questa volta è con il suo vicino di casa. Finirà di nuovo con un omicidio?

È stata girata la terza stagione di You?

L’account Twitter della serie ha confermato che lo spettacolo ha ricominciato le riprese a novembre 2020 in un tweet che diceva: “Ti consigliamo di rimanere sempre ad almeno 6 piedi da Joe Goldberg. YOU S3 è tornato in produzione”. Inoltre, l’account Twitter ufficiale dello show ha recentemente confermato la notizia molto entusiasmante che lo show arriverà su Netflix a novembre 2021, accompagnato dallo schiocco di un biberon in una pozza di sangue.

Mentre Penn Badgley e Victoria Pedretti riprenderanno i loro ruoli di Joe e Love, la serie ha anche scelto la star di Crazy Ex Girlfriend, Scott Michael Foster per il ruolo di Ryan, un giornalista che nasconde alcuni importanti segreti. Viene descritto come un “calmo calcolatore”. È stato anche confermato che Michaela McManus di The Vampire Diaries interpreterà Natalie, la misteriosa vicina che Joe vede nel finale della terza stagione.