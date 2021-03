Netflix non è sicuramente perfetto, ma negli anni è migliorato grazie all’introduzione di diverse funzioni sicuramente utili. Ce n’è una in particolare che gli utenti aspettavano da anni e che in realtà con il passare del tempo si è rivelata essere sempre più fondamentale. Nonostante questo, si è dovuto aspettare molto per il suo arrivo, soprattutto per tutti i dispositivi.

Questa funzione è arrivata dapprima l’anno scorso sui dispositivi Android. Successivamente è sbarca su quelli iOS e finalmente è arrivata anche per la versione Web di Netflix per computer e portatili quindi. Di che si tratta? Si tratta della possibilità di correggere la sezione Continua a guardare del proprio profilo.

Netflix: come correggere la sezione di Continua a guardare

Tutti noi abbiamo iniziato un programma sperando di trovarci di fronte a qualcuno di quantomeno guardabile. Purtroppo non sempre va a finire così tanto che lo smettiamo di guardare. Con l‘aumento dei contenuti su Netflix questa cosa è diventata sempre più comune. Questo si traduce con un accumulo fastidioso di film o serie TV non desiderate nella lista delle cose da continuare a guardare. Ora si potrà correggere facilmente.

Come si fa? Semplicemente passando il cursore sopra alla scheda del programma che si vuole cancellare. Ora, tra le diverse opzioni presenti ci sarà anche una banalissima croce che è la funzione Rimuovi Riga. Una volta premuta ci verrà chiesto il motivo di tale scelta. Ci viene chiesto se ci piace, ma vogliamo comunque toglierlo, se non ci piace o se semplicemente vogliamo fare pulizia. Netflix ha quindi pensato a tutto anche se potevano aggiungere la dicitura “L’ho già finito di vedere una volta“.